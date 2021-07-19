عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص طقس يوم عرفة

الأرصاد
الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة بخصوص طقس اليوم يوم عرفة الموافق 9 من ذي الحجة 1442.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد  شهدت  خلال الايام الماضية درجات حرارة مرتفعة أعلي من معدلاتها حيث سجلت محطة ارصاد القاهرة ٣٩ درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه بداية من اليوم يوم عرفة تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف علي معظم الانحاء لتسجل القاهرة ٣٧ درجة وليسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.

وكانت هيئة الأرصاد أكدت أن الطقس يكون  حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الاثنين يوم عرفة، و يكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

خبر سار من الأرصاد الجوية حول طقس عيد الأضحى

الأرصاد تقدم نصائح مهمة للمواطنين غدا.. فيديو

ويكون حالة طقس وقفة عرفات، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس وقفة عرفات، هي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد ( حلايب - شلاتين - أبوسمبل) على فترات متقطعة.

 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم خلال طقس وقفة عرفات، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة، خلال طقس وقفة عرفات، تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

الأرصاد يوم عرفة عرفة درجات حرارة هيئة الأرصاد القاهرة الكبرى

موضوعات متعلقة

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء.. وبيان بدرجات الحرارة

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات خارقة لكاميرا هواتف جوجل Pixel 6 .. سعر و مواصفات

الجزيري: فضلت عرض الزمالك أحد أكبر أندية أفريقيا

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين 19 -7-2021

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة

بي إم دبليو تطلق سكوتر كهربائي بالكامل.. صور

الفراخ بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 19-7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ