الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص طقس يوم عرفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة بخصوص طقس اليوم يوم عرفة الموافق 9 من ذي الحجة 1442.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد شهدت خلال الايام الماضية درجات حرارة مرتفعة أعلي من معدلاتها حيث سجلت محطة ارصاد القاهرة ٣٩ درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه بداية من اليوم يوم عرفة تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف علي معظم الانحاء لتسجل القاهرة ٣٧ درجة وليسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.

وكانت هيئة الأرصاد أكدت أن الطقس يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الاثنين يوم عرفة، و يكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون حالة طقس وقفة عرفات، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس وقفة عرفات، هي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد ( حلايب - شلاتين - أبوسمبل) على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم خلال طقس وقفة عرفات، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة، خلال طقس وقفة عرفات، تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.