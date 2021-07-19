بيومي فؤاد يهنئ الأمة الإسلامية بـ عيد الأضحى.. شاهد

هنأ الفنان بيومي فؤاد، الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وعلق بيومي فؤاد قائلا: “ كل عام والأمة الإسلامية بخير.. عيد سعيد ”.

ويستأنف الفنان بيومي فؤاد تصوير مسلسل "عودة الأب الضال" بعد إجازة عيد الأضحى استعداد لعرضه في أغسطس المقبل.

وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريحات صحفية له عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية، مُشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

"عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.

وأعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بقرب عرض فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم رؤية سينمائية جديدة ومختلفة عن السائد وأحداثه ممتعة ومكتوبة بحرفية عالية.



وقال فؤاد - في تصريح صحفي إن الفيلم تجربة سينمائية جديدة استفزته بشدة عندما قرأها للمرة الأولى؛ مشيرا إلى أنه لم يتردد في الموافقة عليه وتحمس بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.