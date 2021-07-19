محافـظ القليوبية: ذبح 10 أضاحي وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه سيتم ذبح 10 أضاحي وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية الأورمان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بالأسر الفقيرة والأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم خلال الاحتفال بالعيد.

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من جانيه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن عملية التوزيع ستشمل مراكز ومدن محافظة القليوبية عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.



وأوضح " شعبان " بأن الجمعية قد أطلقت مشروع صك الأضحية من الأورمان سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية للمساهمة في إدخال الفرحة على المضحى والتأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وتفعيل المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.



وكان محافظ القليوبية قد وجه بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ القليوبية انه تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من إنتظام سير العمل بها ، إستعدادا لإستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مؤكدا على ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديله في حاله حدوث إنقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظا على سلامة اللحوم من إرتفاع درجه حرارة الجو أثناء عمليات الذبح .



وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم ، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات ، فضلا عن إجراء اعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.



وناشد محافظ القليوبية المواطنين ، الإلتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة.



وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لإستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون واستقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040)



من جانبه صرح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب فى القليوبية، إنه أصدر تعليماته بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلي المحطات الارتوازية ورفع درجة الاستعداد وذلك نظرا للاستهلاك المتزايد خلال اجازه عيد الاضحي.

وأشار مجاهد، إلى إنه أصدر توجيهاته لمدير الأفرع بالمرور علي محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي للتأكد من العمل بكامل طاقتها، وشدد علي الالتزام بالنوبتجيات خلال عيد الأضحى المبارك.

وناشد رئيس شركة مياه القليوبية، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين ومنع استخدام خراطيم المياه ورش الشوارع وأن تكرار شكاوي المواطنين من ضعف وانقطاع المياه ناتج عن الإسراف في استخدام المياه من بعض المواطنين ووجه بتحرير محاضر للمخالفين.

ودعا المهندس مصطفي مجاهد، جموع المواطنين بحسن التعامل مع خدمة الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها لمنع حدوث طفوحات بالشوارع وتكدير المواطنين.