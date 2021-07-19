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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحريري: كان بوسعنا أن نضع حدا لانهيار لبنان لولا أنانية البعض

سعد الحريري
سعد الحريري

وجه زعيم تيار المستقبل في لبنان، سعد الحريري، تهنئة للبنانيين بقدوم عيد الأضحى المبارك، متحدثًا عن الأزمات التي تواجهها البلاد.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حدا لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته".

بعد اعتذار الحريري.. ما مصير المبادرة الفرنسية في لبنان؟

الصحف اللبنانية تبرز ردود الفعل المحلية والدولية على اعتذار الحريري

وأضاف: "إنني اتقدم من اللبنانين عامة، ومن المسلمين خاصة، بأحر التهاني، سائلاً المولى الكريم الفرج العاجل، وكل عام وأنتم جميعاً بخير".

اعتذار الحريري

وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اعتذر في وقت سابق، عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مرور 9 أشهر على تكليفه، إذ شهدت هذه الفترة سجالا لا ينتهي بينه و الرئيس ميشال عون حول صلاحية كل منهما في التأليف.

وأثار اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية، غضب فرنسا، حيث أعربت عن امتعاضها من الإخفاق المروع، محملة الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية ما حدث.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن قادة لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها، معربا عن أسفه لاعتذار الحريري، قبل أيام من الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

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