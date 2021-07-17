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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحف اللبنانية تبرز ردود الفعل المحلية والدولية على اعتذار الحريري

سعد الحريري
سعد الحريري

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، خصوصا ردود الفعل الدولية على اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة جديدة والدعوة لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، إضافة إلى تصريحات قائد الجيش اللبناني لدى تفقده وحدات الجيش المنتشرة في محافظة البقاع بلبنان، مطلعاً على الوضع الأمني وكيفية تنفيذ المهمات، والتي تزامنت مع أعمال عنف في منطقة جبل محسن بطرابلس اسفرت عن إصابة 15 عسكريا في صفوف الجيش اللبناني الذي تدخل لإعادة الهدوء للمنطقة.

وتحت عنوان (ما بعد الاعتذار.. أزمة تكليف مفتوحة)، اعتبرت فيها أن ردود الفعل الدولية على ما وصفته الصحيفة بـ"النكسة الحكومية" كانت أكثر سرعة وكثافة وأشد تعبيرا عن القلق الذي ينتاب المجتمع الدولي على لبنان في ظل الوجه الجديد للأزمة، وذلك مقارنة بردود الفعل الداخلية.
 

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وأضافت الصحيفة أن الفراغ الحكومي الممتدة لقرابة العام أصاب معظم القوى الأساسية الداخلية بالارتباط فالتزموا الصمت انتظارا لوضوع الرؤية شديدة الغموض
وفي السياق، وتحت عنوان (صفعة الاعتذار: خيبة دولية والبدائل تسبق الاستشارات)، نقلت صحيفة (اللواء) اللبنانية - في عددها الصادر اليوم - عن مصادر بقصر الرئاسة ببعبدا قولها إن اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة زاد من تعقيدات الأزمة، ولم يؤد إلى حلحلتها خلافا للاعتقاد السائد.

واستعرضت الصحيفة ردود الفعل الدولية على قرار اعتذار الحريري، حيث نقلت تصريحات نائبة وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط دانا ستراول والتي حذرت من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى تدهور أمني، معبرة عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشارع، ومؤكدة أن المؤسسة العسكرية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين.

أما صحيفة (نداء الوطن) اللبنانية، فعنونت (العماد عون يحذر: الجيش هو الرادع للفوضى)، مشيرة إلى زيارة قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون للمراكز العسكرية في البقاع والتي أكد خلالها أن الجيش لن يسمح لأحد بزعزعة الاستقارار ولا عودة للحكم الماضي. 

وأشارت الصحيفة إلى الاشتباكات التي شهدتها منطقة جبل محسن بطرابلس أمس والتي اسفرت عن إصابة 15 عسكريا وفقا لبيانات الجيش اللبناني.

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