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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

الصين تطلق أقمارا
الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، صباح اليوم الاثنين .


وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم تم إرسال الأقمار الصناعية إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-2 سي)، وتعتبر الأقمار الصناعية هي المجموعة العاشرة المنتمية إلى عائلة ياوقان-30.

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كان على متن الصاروخ الحامل أيضا (تيانتشي-15)، وهو قمر صناعي تابع لكوكبة تيانتشي.
وتعد عملية الإطلاق، اليوم، هي المهمة الـ 380 لسلسلة صواريخ (لونج مارش).

 

وكانت الصين قد نجحت  في إنزال أول مركبة فضائية لها على سطح المريخ، في خطوة تعد هى الأهم بالنسبة للصين، في مجال استكشاف الفضاء واللحاق بركب التفوق الأمريكى فى هذا المجال الذى أصبحت تسيطر عليه الولايات المتحدة بشكل كبير.

 

واعتبرت المركبة الفضائية الصينية التى تم إنزالها بنجاح على سطح المريخ هى جزءا من مهمة Tianwen-1 ، والتي تم إطلاقها في يوليو من العام الماضي لمحاولة استكشاف الصين للنظام الشمسي، وتحسين وضع الصين في تكنولوجيا الفضاء.

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