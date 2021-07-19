أسعار وأنواع أضاحى العيد في البحيرة .. شاهد

أسعار الأضاحى

ساعات قليلة ويحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك ولذلك تشهد أسواق الأضاحي في محافظة البحيرة إقبالًا كبيرًا، خاصة لشراء الماعز و الأغنام ، وتراجع الإقبال على البقر والعجول.

وقال أحد تجار المواشي بمدينة دمنهور، إنه يوجد عدة أنواع من الأضحية من الخراف، منها (بلدى، الرحماني، عساف، سيناوى)، مشيرًا إلي أن يزداد الإقبال معظم على شراء الخراف البلدي، نظرًا لجودة لحمها.

وأشار التاجر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الخروف البلدى، يكون لون اللحمة بيضاء ولديها "ليّة" متوسطة، أما الخروف العسافى،يتم تربيته في رفح فقط ولديه "ليّة" صغيرة، الخروف الرحمانى، نوع من الأنواع المتوفرة فى محافظة البحيرة، ويتميز بـ"ليّة" كبيرة، يزن لحم بشكل أكبر، الخروف السناوى، يكون "الليّة" أصغر ولا يحتوي على دهون.

شروط اختيار الأضحية السليمة

أوضح أن شروط الأضحية السليمة، أن تكون معرفة وسليمة بدنيًا لا يعيبها أى شىء، تتحرك بشكل طبيعى وتأكل بشكل جيد، بالإضافة إلى الاهتمام باختيار الخروف والماعز الذي يأكل علفا جيدا.

وأضاف أن العمر المناسب للاضحية يتراوح ما بين عام إلى عامين ، ويتم تحديده من خلال فتح فم الأضحية، ومشاهدة أسنانها، إذا وجدت سنتين في حجم بعض يشير ذلك إلى أن عمرها عام، وإذا وجدت 4 أسنان شبه بعض فهو يدل على أن عمرها عامين، أما أكثر من ذلك فيكون عمرها أكبر من عامين و اللحمة غير جيدة.

أسعار أضاحي العيد

وأكد التجار، أن أسعار الأضاحي في السوق تختلف باختلاف نوعها، موضحًا أن سعر الجدي 3 آلاف جنيه، وسعر الماعز 2000 جنيه ، وسعر النعجة 3 آلاف، وسعر الخروف 4 آلاف، وسعر العجل البلدي من 20 ألفا إلى 25 ألف جنيه.

