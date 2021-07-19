القابضة للمياه: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر فورى بإجازة العيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الأضحى المبارك تحت كود ٥٧٥ وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.

ويأتي ذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أى مكان.

وكانت الشركة قد أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهامة خلال العام الماضى، منها تطبيق قراءتى لإبلاغ قراءات العدادات، وتطبيق ١٢٥ لتقديم الشكاوى والابلاغ عن الأعطال ومتابعة أحوال الكسورات فى منطقة العميل، والبواية التجارية الالكترونية.

جدير بالذكر أن الشركة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتى للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه ويمكن تحميله من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading، وكذلك إمكانية إبلاغ القراءات عن طريق الموقع الرسمي للشركة.

كما أتاحت خدمة السداد الالكترونى لفواتير مياه الشرب من خلال ماكينات فورى ، وكذلك إبلاغ شكاوي القراءة والتحصيل عن طريق رقم واتساب 01220906668 بالاضافة إلى تطبيق منظومة الـ «هاند هيلد» فى تسجيل القراءات بصفة دورية والتحصيل وإستخدام الـ QR لقراءة العدادات بفرعي الباجور وقويسنا والقراءة بنظام الـ GPS بفرع شبين الكوم وتأتى هذه الإجراءات ضمن خطة الشركه في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.