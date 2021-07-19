جهات التحقيق تفرج عن عدد من المحبوسين ..الاستقرار السر |وترحيب حقوقي كبير

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بنشر أخبار وإذاعة بيانات كاذبة.

وأفرجت جهات التحقيق عن الصحفيين معتز ودنان شمس الدين ومصطفى الأعصر والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، نفاذا لقرار إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

كما أفرجت جهات التحقيق عن الناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نفاذا لقرار إخلاء سبيلهم أيضا.

وقررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل أكثر من 130 متهما، بضمان محال إقامتهم على ذمة القضايا المتهمين فيها، بدون فرض أي تدابير احترازية، ونفذت قوات الأمن قرار السلطات القضائية بعد توقيع الكشف الجنائي عليهم وعدم اتهامهم على ذمة أية قضايا أخرى، وفي مقدمة تلك القضايا أحداث مظاهرات سبتمبر 2020، ونشر أخبار كاذبة.

وكشفت مصادر أمنية إنهاء إجراءات الإفراج عن المذكورين السابقين بعدما تم التأكد من عدم اتهامهم على ذمة قضايا أخرى، مشيرة إلى أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى منازلهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمفرج عنهم تهم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدولة ومؤسساتها، والتحريض على العنف لإحداث الفوضى فى البلاد".

الخطوة التي قامت بها جهات التحقيق كانت محلّ ترحيب واسع من مختلف أطياف المجتمع الحقوقي والسياسي في مصر ..

الجماعة الحقوقية ترحب

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعرب عن تقديره للخطوة التي اتخذتها الدولة بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا.

وقال فايق - في بيان اليوم /الاثنين/ - إن هذه الإجراءات تصب في صالح النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والإصلاحات التي تقوم بها مصر.

وأضاف أن هذه الإفراجات تأتي قبيل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة بما يعزز من خطوات اتخذتها الدولة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مشيدًا بما حققته مصر في مواجهة التحديات خلال هذه الفترة من مواجهة الإرهاب ومكافحة فيروس كورونا.

الأحزاب ترحب وتكشف السبب

الدكتور محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قال إن الإفراج عن 6 من النشطاء السياسيين أمس، جاء نتاج جهد جماعي قامت به مجموعة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني وقادة الأحزاب.

وأضاف أنور السادات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن السبت والأحد، تم الإفراج عن 6 نشطاء، وقبلهم بفترة تم الإفراج عن 46، ومن قبلهم 50 آخرين، لكن لم يكن هؤلاء من المعروفين.

وأوضح أنور السادات: "الفترة الماضية فُتحت قنوات اتصال من خلال مجلس الشيوخ مع مكتب النائب العام وأجهزة الأمن والمعلومات وأصبح هناك فرصة للحوار، وعرض ملفات محبوسين في قضايا نشر أو تحريض، وأول مرة نرى مراجعات لأوراق هؤلاء وإعادة النظر في حبسهم، لذلك فإن الأفراج عن النشطاء السياسيين هو نتاج جهد جماعي لكافة مؤسسات الدولة".

وتابع السادات، أن الدولة بعدما استعادت عافيتها واستقرارها تنظر الآن في ملف الحقوق والحريات، وإصلاحات في الملف السياسي، منوها أن الملف المتعلق بالمنع من السفر وترقب الوصول يتم بحثه ودراسته وهناك استجابة من قبل أجهزة الأمن.

الصحفيين نتوقع افراجات جديدة

الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، قال: "نتوقع عمليات إفراج منذ فترة، فهناك مراجعات تمّت داخل أجهزة الدولة لقرارات حبس نشطاء وزملاء صحفيين في قضايا نشر أو قضايا رأي".

وكشف أنه "تم الأسبوع الماضي إطلاق سراح 150 ناشطا من غير المعروفين، وسمعنا من بعض المسؤولين أن هناك افراجات أخرى ستتم".