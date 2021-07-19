أسما شريف منير تكشف قيمة عيدية تحصل عليها من والدها

خاص لـ صدى البلد

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق صدى كبيرا فور عرضه.

تحدثت أسما شريف منير في الندوة عن طقوس أسرتها في الأعياد، لاسيما عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن والدها النجم شريف منير مسافر إلى الساحل الشمالي، وأخيها يتعلم حرفة «الحُلي» عند عزة فهمي، وأن لهذه الظروف لن تتجمع الأسرة في العيد هذا العام.

وأوضحت أسما شريف منير أن في الظروف العادية، يجتمع والدها بالأسرة كل عام، ويتناولون «الفتة» لافتة إلى أن جدها الراحل هو من كان يقوم بطهي الفتة، وأنها تأخذ عديتها من والدها شريف منير في كل الأعياد.

وأشارت أسما أنها تأخذ عيدية رمزية من والدها، ومازحت قائلة: «أنا عمري ما أكبر على العيدية»، وأوضحت أن والدتها الراحلة كانت ماهرة في الطهي بعيد الأضحى، وزوجة والدها ماهرة أيضًا في الطهي، ووالدها «شريف منير» يحب الطهي، مؤكدة: «كلنا بنحب المطبخ».

أعمال أسما شريف منير المُقبلة

وبعيدًا عن العيد، وحول أعمالها المُقبلة، قالت أسما شريف منير: «أنا جالي عرضين لبرنامج لكن أتمهل لأن الفترة القادمة أريد أن تكون محسوبة وامتدا للسابق ولشئ أفضل»، وأشارت أنها تقوم بكتابة رواية في الوقت الحالي، وتسعى لتحويلها إلى فيلم سينمائي.

وأوضحت أسما أن روايتها ليست من الواقع، وأن لديها مشروعًا آخر مع سيناريست معروف، عرضت عليه فكرة مسلسل تحمس لها جدًا، ويسعيان لتحويلها إلى مسلسل جديد بعد عودته إلى مصر خلال الفترة المُقبلة.

أحدث ظهور لـ أسما شريف منير عبر انستجرام

شاركت أسما شريف منير -خلال الفترة الأخيرة- متابعيها بأحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وارتدت أسما فستان قصير كاجوال باللون الأبيض مع جاكيت وحقيبة وحذاء رياضي بنفس اللون، وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات، كما لما تتكلف في وضع الكثير من الماكياج.

برنامج أنا وبنتي

أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.