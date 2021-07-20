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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

4 أهداف لقانون صندوق الطوارئ الطبية.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك الأيام الماضية ،ويأتى القانون فى إطار حرص القيادة السياسية على رفع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ونرصد فيما يلى عددا من الأهداف الرئيسية للقانون الجديد:

 

أهداف القانون

 

1- إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

2-القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية.

3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق

4- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

5-مواجهة المخاطر الطبية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

الطبية وزارة الصحة قوائم الانتظار للمرضى شراء الأدوية الأمراض الوبائية

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