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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس يعلن عن نتائج الدراسات العليا الترم الثاني

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ويمكن للطلاب معرفة نتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

 

وأضاف أحمد جلال، أنه تم أيضا الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج، ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

 

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جامعة عين شمس في أسبوع: عوض تاج الدين يشهد اليوم العلمي لقسم الصدر بطب عين شمس .. المتيني يوافق على قوافل طبية جديدة لمحافظة قنا

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جامعة عين شمس تواصل المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي.. اليوم

وأكد الدكتور أحمد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس لـ صدي البلد، أن نسبة النجاح كبيرة بين جميع الفرق، مشيرا إلى أن جائحة كورونا المستجد لم تؤثر على سير العملية التعليمية.

 

ولفت عميد زراعة، إلى إٔنه خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف أي حالات كورونا بين الطلاب.

 

كما قام الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس بتكريم طالبين بكلية الزراعة بالجامعة واهدائهم شهادة تقدير، لمشاركتهم في أبحاث علمية تم نشرها دولياً بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتور  نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه السابق.

وتم تكريم الطالب مصطفى فتحي الطالب في المستوى الرابع بالبرامج الجديده بيوتكنولوجي بكلية الزراعة لمشاركته في نشر  بحث دولي فى مجال Bioinformatics
في 6.6  Cell Journal impact Factor  ذات معال التأثير.

كما تم تكريم الطالب محمد عبد الفتاح فى المستوى الرابع بالبرامج الجديدة بيوتكنولوجى لمشاركته فى بحث فى مجال الجينات.

جامعة عين شمس زراعة عين شمس نتائج الدراسات العليا الترم الثاني الدراسات العليا

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