عميد زراعة عين شمس يعلن عن نتائج الدراسات العليا الترم الثاني

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ويمكن للطلاب معرفة نتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا.
وأضاف أحمد جلال، أنه تم أيضا الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج، ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا.
وأكد الدكتور أحمد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس لـ صدي البلد، أن نسبة النجاح كبيرة بين جميع الفرق، مشيرا إلى أن جائحة كورونا المستجد لم تؤثر على سير العملية التعليمية.
ولفت عميد زراعة، إلى إٔنه خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف أي حالات كورونا بين الطلاب.
كما قام الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس بتكريم طالبين بكلية الزراعة بالجامعة واهدائهم شهادة تقدير، لمشاركتهم في أبحاث علمية تم نشرها دولياً بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه السابق.
وتم تكريم الطالب مصطفى فتحي الطالب في المستوى الرابع بالبرامج الجديده بيوتكنولوجي بكلية الزراعة لمشاركته في نشر بحث دولي فى مجال Bioinformatics
في 6.6 Cell Journal impact Factor ذات معال التأثير.
كما تم تكريم الطالب محمد عبد الفتاح فى المستوى الرابع بالبرامج الجديدة بيوتكنولوجى لمشاركته فى بحث فى مجال الجينات.