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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. وزير التعليم لـ صدى البلد: لن نطبق العتبة الآمنة لرفع نسبة النجاح في الثانوية العامة.. صفحة مفبركة.. مدير تعليم الإسكندرية ينفي وجود أي مدرسة تحمل اسم ليسيه كليبر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

 

وزير التعليم لـ صدى البلد: لن نطبق العتبة الآمنة لرفع نسبة النجاح في الثانوية العامة

 


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن عزم الوزارة على تطبيق نظام ( العتبة الآمنة) لـ رفع نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، مع عدم التأثير على الفروق الفردية بين الطلبة .

 


صفحة مفبركة.. مدير تعليم الإسكندرية ينفي وجود أي مدرسة تحمل اسم ليسيه كليبر

 


أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عدم وجود أي مدرسة بالمحافظة تحمل اسم "ليسيه كليبر "، نافيا ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بوجود مدرسة في الاسكندرية تحمل هذا الاسم.
 

منح دراسية جامعية لـ 140 طالبا بـ الثانوية العامة.. شروط وطريقة التقديم
 

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2021، للتقديم في برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة من الآن وحتى ١٠ أغسطس ٢٠٢١.

 

أبليكيشن للكشف عن سرطان العين.. مشروع تخرج بـ حاسبات حلوان


ناقشت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان، مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب فى مقر الكلية والتى أسفرت عن العديد من المشاريع الطلابية المتميزة.


لطلاب الثانوية العامة.. اعرف الاوراق المطلوبة للالتحاق بكليات جامعة القاهرة
 

تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام 2020-2021 ، ويستعد طلاب الثانوية العامة فور انتهاء الامتحانات بالمستندات المطلوبة للتقديم بالكليات المختلفة حسب التنسيق الخاص بكل طالب.


عميد زراعة عين شمس يعلن عن نتائج الدراسات العليا الترم الثاني

 

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ويمكن للطلاب معرفة نتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا.


تعليمات هامة من جامعة الملك سلمان للطلاب بشأن التقديم للالتحاق بها خلال 2021

 

أعلنت جامعة الملك سلمان بعض التعليمات الهامة للمتقدمين للالتحاق بالجامعة ومن بينها زيارة موقع نظام التقديم المركزي وذلك لمعرفة تفاصيل الاختبارات و المكان ومدة الاختبارات وعددها .

 

رئيس جامعة طنطا: استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة لتطوير المنظومة التعليمية

 

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، علي حرص الجامعة على استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة فى أحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا ومواكبة خطط الدولة فى التنمية.

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