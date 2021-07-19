عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 9 أيام بالعزل.. تعافي رئيس وزراء الجزائر من فيروس كورونا

رئيس وزراء الجزائر
رئيس وزراء الجزائر يتعافى من فيروس كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إنه تعافى من إصابته بفيروس كورونا وعاد إلى عمله في مكتبه اليوم الإثنين.

 

وكان بن عبد الرحمن، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، يقوم بمهام عمله عن بعد منذ العاشر من يوليو الجاري، عندما أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا، وفقا لوكالة "رويترز".

 

وجاءت إصابة أيمن عبد الرحمن بفيروس كورونا، بعد عدة أيام من تكليفه من قبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون برئاسة الوزراء مع حفاظه على حقيبة وزارة المالية في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الحكومات الجزائرية.

الجزائر.. الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية الصين

الجزائر..تبون يصدر قراراً بالعفو الرئاسي عن نحو 12 ألف سجين

ودخل رئيس الوزراء الجزائري، في حجر صحي منذ العاشر من يوليو، على أن يتم إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر.

 

وقال التلفزيون الجزائري، إن الوزير أيمن بن عبد الرحمن سيواصل أداء مهام عمله عن بعد.

 

وتشير وسائل إعلام محلية، إلى أن الوضع الوبائي في الجزائر يشهد تصاعدا في الإصابات اليومية بكورونا في الآونة الأخيرة، بعد تسجيل حالة من الاستقرار النسبي.

الجزائر رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن كورونا اصابات كورونا

موضوعات متعلقة

الجزائر.. الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية الصين

بوادر أزمة دبلوماسية.. الجزائر تستدعي سفيرها لدى المغرب .. تفاصيل

شاهد .. احتجاجات فى الجزائر بسبب أزمة نقص المياه

ترشيحاتنا

العراق.. 32 قتيلا وجريحا جراء هجوم إرهابي بمدينة الصدر

الرئيس السيسي يهنيء العاهل الأردني بحلول عيد الأضحى المبارك

بعد التحرش الأمريكي.. إيران تبحر بأسطول حربي عبر المحيط الأطلسي إلى بحر المانش

في يوم عرفة .. خالد الجندي ينصح: نجاتك مشروعك الشخصي

كارلوس غصن.. قصة نجاح انتهت في قفص الاتهام

بإمكانات جبارة.. OnePlus Nord 2 5G أول هاتف من "وان بلس" بسعر مناسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة .. دار الإفتاء تكشف عنه

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ