بعد 9 أيام بالعزل.. تعافي رئيس وزراء الجزائر من فيروس كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إنه تعافى من إصابته بفيروس كورونا وعاد إلى عمله في مكتبه اليوم الإثنين.

وكان بن عبد الرحمن، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، يقوم بمهام عمله عن بعد منذ العاشر من يوليو الجاري، عندما أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا، وفقا لوكالة "رويترز".

وجاءت إصابة أيمن عبد الرحمن بفيروس كورونا، بعد عدة أيام من تكليفه من قبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون برئاسة الوزراء مع حفاظه على حقيبة وزارة المالية في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الحكومات الجزائرية.

ودخل رئيس الوزراء الجزائري، في حجر صحي منذ العاشر من يوليو، على أن يتم إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر.

وقال التلفزيون الجزائري، إن الوزير أيمن بن عبد الرحمن سيواصل أداء مهام عمله عن بعد.

وتشير وسائل إعلام محلية، إلى أن الوضع الوبائي في الجزائر يشهد تصاعدا في الإصابات اليومية بكورونا في الآونة الأخيرة، بعد تسجيل حالة من الاستقرار النسبي.