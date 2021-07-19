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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أحمد عبدالماجد يهنئ الرئيس بعيد الأضحى ويؤكد دعمه لاستكمال مسيرة البناء

صدى البلد

هنأ النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وطالب عبدالماجد ، في  بيان له اليوم الإثنين، المواطنين بضرورة الالتفاف حول الرئيس في هذه المناسبة الكبيرة وأن يؤكدوا دائما دعمهم للقيادة السياسية في البلاد وذلك من أجل تحقيق مستقبل أفضل واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية في كافة المجالات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة حذر المواطنين خلال الاحتفال بالعيد والزيارات العائلية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد والمساهمة في انتشار الموجة الرابعة التي من المتوقع حدوثها.

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