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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعدل موعد دورته الـ 28

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

قررت اللجنة العليا لـ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تعديل موعد انعقاد الدورة ٢٨، لتكون في الفترة من ١٤-١٩ ديسمبر٢٠٢١ بدلًا من الفترة ٧-١٥ ديسمبر، لاتاحة أكبر فرصة مشاركة للعروض والفعاليات، وحتى لا تتعارض فترة المهرجان مع مهرجانات دولية أخرى، خاصة بعد أن تبين أن انعقاد مهرجان قرطاج الدولي للمسرح قد حدد موعده مسبقاً في الفترة ما بين 4-12 من نفس الشهر.

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وحرصا من إدارة المهرجان على دعم وتشجيع الفعاليات الفنية بين الأشقاء العرب، تم تعديل موعد المهرجان حتى تتاح الفرصة كاملة لمشاركة الفنانين في كل من المهرجانين.

علمًا بأنه من العام القادم سوف يقام المهرجان في موعده المتعارف عليه في سبتمبر، إنما جاءت هذه الدورة استثنائية نظرا للظروف القهرية التي يعاني منها العالم وعدم الاستقرار في الخطة الدولية لمعظم الدول حتى اللحظات الأخيرة.
 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي العام الماضي

اختتمت فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على المسرح القومى العام الماضي بحضور وزيرة الثقافة.

وتم خلال حفل الختام إعلان جوائز المهرجان فى مسابقاته الثلاثة "مسابقة مسرح الحظر، ومسابقة العروض المصورة، ومسابقة العروض الحى".
 

وجاءت جوائز مسابقات المهرجان العام الماضي كالتالي:

اولا جوائز مسابقة المسرح الحي والتى تحمل اسم الراحل الدكتور حسن عطية فاز بالمركز الاول عرض الوردة والتاج اخراج ابراهيم اشرف وانتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على المركز الثاني عرض مفتاح شهرة اخراج دعاء حمزة وانتاج فرقة اللعبة

ثانيا:جوائز العروض المصورة حصل على المركز الاول عرض الجانب الاخر من الحديقة اخراج اسامة حلال لفرقة كون من سوريا ولبنان ، اما المركز الثاني حصل عليه عرض ارض لوتشا اخراج زاو مياو  انتاج المسرح الوطنى الصينى

ثالثا : جوائز عروض الحظر حاز على المركز الاول عرض ليف دي إكس فوكاليكتيف اخراج مارك انتونى من جنوب أفريقيا ، اما المركز الثانى حصل عليه عرض طرق٢٠٢٠ اخراج مجموعة روتاس ٢٠٢٠ ( مصر - فرنسا - البرازيل - الهند - المانيا - اسبانيا - سويسرا )

كما منحت لجنة التحكيم شهادة تميز في السينوغرافيا لعرض العما من انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وشهادة تميز في تصميم الاداء الحركي لعرض ريا وسكينة من انتاج دار الاوبرا المصرية وتصميم واخراج كريمة بدير.

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