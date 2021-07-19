السيسي: مبادرة حياة كريمة تدشين للجمهورية الجديدة.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جاء من خلاله تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أن تنمية الريف المصري تعتبر حياة كريمة للجميع .

وأضاف الرئيس السيسي: نسعى من خلال “حياة كريمة” إلى رفع مستوى المعيشة في أكثر من 4000 قرية، وتحسين جودة الحياه لـ 58 مليون مواطن خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وتابع الرئيس السيسي أن الموازنة العامة لمشروع حياة كريمة تقارب 700 مليار جنيه أو تزيد.

وقال السيسي إلى أنه يعلن انطلاق هذا المشروع الطموح مستعينا على تنفيذه بالله وثقة في قدرات المصريين دولة وشعبا وأنه يعتبر تدشينا للجمهورية الجديدة القائمة على الديموقراطية المدنية الحديثة.

مواجهة موجات الإرهاب العاتية

وقال الرئيس السيسي، :واجهنا موجة إرهاب عاتية سالت دماء أبنائنا من رجال الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية الباسلة، وتحملنا مشكلات، وأزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود ببرنامج للإصلاح الاقتصادي كان بطله هو المواطن المصري الذي تحمل آثاره المباشرة على حياته اليومية متفهما أهمية هذه الإجراءات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة كما أعدنا معا بناء مؤسساتنا الوطنية الدستورية وقد تشكلت الغرف التشريعية الممثلة للشعب المصري وعلى التوازي كان السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها فكانت المشروعات القومية الكبرى رمزًا يعبر عن إرادة المصريين في البناء.