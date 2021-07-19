أول زعيم عربي بالبيت الأبيض.. ملك الأردن وأسرته يصلون أمريكا للقاء الرئيس جو بايدن

وصل ملك الأردن الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، مساء الاثنين، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الامريكي جو بايدن.

ويعد ملك الأردن هو أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ وصوله البيت الأبيض في يناير الماضي، حيث يناقش الطرفان تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن والسلام في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يتطلع إلى الترحيب بملك الأردن والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين في البيت الأبيض، مؤكدا التزام إدارته بالشراكة الدائمة والاستراتيجية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي ملك الأردن مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يوم الثلاثاء، وكذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وستركز محادثات الملك عبدالله مع الرئيس الأمريكي، على الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.

وذكر البيت الأبيض أن الاجتماع "سيكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".