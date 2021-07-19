عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول زعيم عربي بالبيت الأبيض.. ملك الأردن وأسرته يصلون أمريكا للقاء الرئيس جو بايدن

ملك الأردن يصل البيت
ملك الأردن يصل البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن

وصل ملك الأردن الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، مساء الاثنين، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الامريكي جو بايدن.

 

ويعد ملك الأردن هو أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ وصوله البيت الأبيض في يناير الماضي، حيث يناقش الطرفان تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن والسلام في الشرق الأوسط.

 

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يتطلع إلى الترحيب بملك الأردن والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين في البيت الأبيض، مؤكدا التزام إدارته بالشراكة الدائمة والاستراتيجية بين البلدين.

الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 8033 حالة

بايدن: التحقيق في عملية القرصنة الصينية لم ينته بعد

ومن المقرر أن يلتقي ملك الأردن مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يوم الثلاثاء، وكذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

 

وستركز محادثات الملك عبدالله مع الرئيس الأمريكي، على الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.

 

وذكر البيت الأبيض أن الاجتماع "سيكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

ملك الأردن البيت الأبيض جو بايدن الملكة رانيا الملك عبدالله الثاني

موضوعات متعلقة

بايدن: التحقيق في عملية القرصنة الصينية لم ينته بعد

الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 8033 حالة

ملك الأردن يتلقى اتصالا من رئيس إسرائيل

ترشيحاتنا

السيسي: مبادرة حياة كريمة تدشين للجمهورية الجديدة.. فيديو

وزير الصحة السعودي من معشر عرفات: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

بايدن يحذر: الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مضاعفات خطيرة بفعل التضخم

بث مباشر .. الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير

أول زعيم عربي بالبيت الأبيض.. ملك الأردن وأسرته يصلون أمريكا للقاء الرئيس جو بايدن

بعد اصابة حالة بالمرض فى أمريكا.. معلومات عن جدري القرد النادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

لم تدخل في غيبوبة ..أخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.. خاص

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

جماهير الأهلي هي السند.. محمود الخطيب: شكرًا للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ