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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إعصار من البعوض يجتاح مدينة الروسية.. فيديو

اعصار من البعوض
اعصار من البعوض

كشفت لقطات صادمة لحظة اندلاع إعصار من البعوض، حجب الشمس من قوته في روسيا خلال إجازة نهاية الأسبوع.

ويوضح مقطع الفيديو كتلة ضخمة مكونة من ملايين من البعوض، تسير بسرعة هائلة نحو الساحل الشرقي لكامتشاتكا.

وفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، يمكن رؤية نزوح البعوض كأنه مجموعة من الأعاصير حافلة بالغبار والأوساخ في الهواء.

ولكن عندما تم تصويرها من داخل الغيوم، أظهرت اللقطات أن الأعاصير تتكون في الواقع من ملايين الحشرات غير المرحب بها.

أظهرت اللقطات التي تم التقاطها من داخل السيارة أثناء القيادة على طريق وسط الأسراب، بشكل مباشر مدى انتشار الحشرات.

ويظهر الفيديو عددًا لا يحصى من البعوض يتجاذب حول السيارة، بينما يظهر إعصار بعيدًا على الطريق.

 

إعصار بعوض روسيا لقطات صادمة اندلاع اعصار

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