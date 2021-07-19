عضو بالشيوخ: انتشار السيارات المتهالكة في مصر يحتاج مواجهة فعالة

قال أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة انتشار السيارات المتهالكة في مصر، من الأزمات التي تحتاج لدراسة ومواجهة فعالة، لما تمثله من خطورة بالغة وما ينجم عنها من أضرار.

وأضاف أحمد البلشي لـ"صدى البلد" أنه من غير المنطقي أن تتواجد سيارات قديمة ومركونة في مناطق حيوية أو تجمعات مواطنين، هذه السيارات قد يتم استغلالها في أعمال إرهابية أو في بيع المخدرات.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتحرك الدولة في رفع السيارات المتهالكة من الشوارع، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك الذي تكثر في التجمعات والزيارات.

وطالب النائب أحمد البلشي في تصريحاته بضرورة توقيع عقوبات على أصحاب هذه السيارات التي تسيء للمظهر الحضاري في الشوارع، فضلا عن الازدحام المروري التي قد تتسبب به.

وورفعت الجهات المعنية بوزارة الداخلية ٥٣ سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهاكلة من الشوارع، قبل احتفالات عيد الاضحى المبارك.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

وقامت كافة قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.