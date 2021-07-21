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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دراجة كهربائية هدية من لكزس عند شراء النسخة UX .. تفاصيل

دراجة كهربائية هدية
دراجة كهربائية هدية من لكزس عند شراء النسخة UX

تقدم شركة لكزس اليابانية باقة من الإصدارات القوية في مجال تصنيع السيارات، حيث تختلف الطرازات المقدمة من ناحية التصميم الخارجي، مثل إصدارات السيدان، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالإضافة إلى أنظمة الجر سواء كانت الدفع الأمامي أو الخلفي أو الكلي للعجلات، إلى جانب اعتمادها على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية الجديدة، نسبة إلى مواكبة التطور الهائل في هذا المجال.

حيث كشفت شركة لكزس في وقت سابق من العام الماضي عن سيارتها الكهربائية ، و التي تحمل اسم  UX 300e، بينما تأتي هذه النسخة بنطاق كهربائي يبلغ 400 كم للشحنة الكاملة، كما تتميز بمحرك قوي يمنحها الافضلية في الاداء، حيث تستطيع أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمني مدتها 7.5 ثانية فقط.

اعتمدت لكزس على تقديم هدية للعملاء الجدد من هذه السيارة الكهربائية، حيث قدمت عجلة رياضية تحاكي المفهوم الخاص بالسيارة UX 300e، ولكن الدراجة التي تظهر في الصور ليست النسخة الإنتاجية، بل جاءت بتصميم اشبه بالتحفة الفنية، و لكنها تعبر عن التقنيات المستخدمة في هذه السيارة مثل مفهوم الانسيابية و الاداء الحر، و التصميم العصري الذي جاء متماشيًا بنسبة كبيرة مع الصفة المقدمة، حيث ظهرت العجلة الأمامية، بطريقة تبدو بدون محور، مع مصابيح خلفية انيقة، و من الارجع أن تتواجد البطاريات الكهربائية اسفل تلك القاعدة الخاصة بالناحية الخلفية.

تصميم لكزس الكهربائية 

 

بينما تتمتع السيارة UX 300e بتصميم خارجي متوسط الحجم، يجعلها تنتمي إلى فئة الـ SUV، مع شبكات أمايمية اشبه بقرص العسل، و مصابيح حادة اكثر عدوانية، بينما ترتكز على عجلات رياضية، مدعومة بجنوط معدنية من تصميم النجمة الخماسية الاضلاع، إلى جانب العديد من التقنيات الداخلية و عناصر الرفاهية و التحكم و مساعدة السائق.

لكزس لكزس اليابانية التصميم الخارجي شركة لكزس UX 300e

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