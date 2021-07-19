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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أخبار الحج.. الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة .. تعقيم جبلي الصفا والمروة ..المشعر الحرام يتهيأ لاستقبال الحجيج

تعقيم الصفا والمروة
تعقيم الصفا والمروة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة المتعلقة بمناسك الحج ويوم عرفة ونفير الحجاج من جبل عرفات إلى مزدلفة، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار.

الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة 
 

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى مشعر الله الحرام المزدلفة، بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.
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حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي المغرب والعشاء

يؤدي حجاج بيت الله الحرام، صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، بعد نجاح خطة تصعيد الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، مساء اليوم الإثنين الموافق التاسع من شهر ذي الحجة 1442هـ، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة.

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مسجد المشعر الحرام يتهيأ لاستقبال ضيوف الرحمن 

تهيأ مسجد المشعر الحرام بمشعر مزدلفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؛ لصلاة المغرب والعشاء والمبيت فيها، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

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خطيبي صلاة عيد الأضحى في المسجدين الحرام والنبوي

أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن خطيب صلاة عيد الأضحى المبارك بالحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى


هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

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ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021

ضوابط صلاة عيد الأضحى ..  يتساءل الكثيرون عن صلاة عيد الأضحى 2021 ، بعد أن قررت وزارة أداء صلاة عيد الأضحى في المساجد، أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، المساجد التي ستشهد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، مؤكّدا أنَّه سيتمّ السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط والتي تقام بها صلاة الجمعة على مدار الأيام الماضية، محذرًا من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

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موعد صلاة عيد الأضحى 2021 


موعد صلاة عيد الأضحى 2021 ، طبقا للحسابات الفلكية فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة والجيزة سيكون الساعة 5،31 صباحًا، وصلاة عيد الأضحى 2021 في الإسكندرية الساعة 5:34

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تعقيم جبلي الصفا والمروة


نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، عملية غسيل وتعقيم جبلي الصفا والمروة، استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الكريم بعد عودتهم من المشاعر المقدسة.

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