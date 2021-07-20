إليسا تهنئ متابعيها وأصدقاءها بـ عيد الأضحى.. شاهد

هنات الفنانة إليسا متابعيها وأصدقاءها بـ عيد الأضحى ، ونشرت تغريدة من خلال حسابها عبر موقع “ تويتر ” .

وكتبت اليسا “أضحى مبارك لكل المحبين والأصدقاء. يا رب هالعيد اللي فيو كل معاني الأمل والرجاء يحمل استجابة لصلواتكن وأمانيكن ويعطي أوطاننا العربية السلام والراحة! كل سنة وإنتو بخير ”.

ويذكر ان عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن غضبها بعد اعتذار الرئيس المكلّف ​سعد الحريري​ عن تشكيل حكومة جديدة، عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكتبت ​إليسا​ قائلة: "الله يعين هالبلد! إلى الجحيم دُر: كل شي بيهون وبيرخص - حتى حياة الناس وكراماتهم وصحّتهم وأرزاقهم! - كرمال عيون صهر العهد القوي".