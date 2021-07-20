بث مباشر .. أجواء صلاة العيد في القناطر | شاهد

توافد منذ قليل العشرات من المواطنين على المساجد فى مدينة القناطر ، وذلك لأداء صلاة العيد، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الشباب والأطفال والكبار .



ورصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر أجواء صلاة العيد فى القناطر وإقبال المصلين على إقامة شعائر صلاة العيد والتكبيرات .

و حددت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م ، بعنوان الفداء والتضحية، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.