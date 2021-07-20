محافظ الوادي الجديد يؤدى صلاة عيد الأضحى بالمجمع الإسلامي بمدينة الخارجة.. صور

أدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة عيد الأضحى المبارك بالمجمع الاسلامي الكبير بمدينة الخارجة وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة .

وألقى خطبة عيد الأضحى المبارك فضيلة الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة وكان موضوع الخطبة عن فضل وثواب النحر في العيد وشروط الاضحية ومحظوراتها.

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ومن جانبها وضعت قوات الأمن وإدارة المرور حواجز مرورية لتسهيل حركة المصلين إلى المسجد وحرصت مديرية الأوقاف على تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلزام المصلين بارتداء الكمامة الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعى تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن 329 مسجداً على مستوى مدن وقرى المحافظة شهدت أداء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف شاهين أن معايير اختيار المساجد وفقا لتوفير المساحات الكبيرة، والحرص على تعقيم هذه المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين، والتشديد على إرتداء الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة لكل مصلي حفاظا على سلامة المصلين ضمن الإجراءات الإحترازية مع الالتزام بموعد التكبيرات والصلاه والخطبة.

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