محافظ الفيوم يهنئ الضباط والجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود، بفرق قوات الأمن بالعزب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبحضور اللواء ثروت المحلاوي حكمدار الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية.

وشارك محافظ الفيوم، خلال الزيارة، الجنود وضباط الصف إفطارهم، ثم قدم التهنئة للجميع مؤكداً لهم أنهم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، لافتاً الى أن مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل وأشقائهم من أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن.

وأشاد المحافظ، بدور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل استقرار الوطن، مضيفاً "بدون أمن لن تكون هناك دولة"، مؤكداً أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخا جاذبا للاستثمار والعمل، موجهاً التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.

وأضاف المحافظ أن مصر تشهد إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنوات السبع الماضية، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات، مشيراً الى جهود الدولة في تنفيذ أكبر مشروع في العالم من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف خدمة وتنمية 60% من سكان مصر.

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