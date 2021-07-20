عيدهم في المستشفى.. نجوم يصارعون المرض بعيدا عن منازلهم.. دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز الأبرز

يقضي عدد من النجوم عيد الأضحى المبارك في المستشفى بعيدا عن منازلهم وأسرهم بسبب معاناتهم مع المرض خلال الفترة الماضية أبرزهم دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز.

دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز

نالت الفنانة دلال عبد العزيز قدرا كبيرا من الدعاء لها من قبل عائلتها وزملائها في الوسط الفني وتمنياتهم لها بالشفاء بعدما اقتربت إقامتها في المستشفى من حوالي 90 يوما.

ورغم استقرار حالتها، يستبعد الأطباء خروج دلال عبد العزيز من المستشفى قريبا، لعدم قدرتها على الاستغناء عن الأكسجين الصناعي ومراقبة وضعها الصحي بصورة مستمرة.

وأكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالتها مستقرة لكن بالأجهزة، وبالتالي الأمور في حاجة لمزيد من الوقت ليحدث الاستقرار في حالتها.

وأوضح محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، أن ما يحدث للفنانة هو ما يعرف بتوابع متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، وهذا الأمر يحدث بنسبة ١٪، لافتا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الأيام ومع الدعاء.

بدأت الفنانة دلال عبدالعزيز، في الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، منذ إصابتها بفيروس كورونا.

ياسمين عبد العزيز في المستشفى

ياسمين عبد العزيز

مازالت الفنانة ياسمين عبد العزيز في المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتها بمضاعفات خلال اليومين الماضيين، ما تسبب في إثارة حالة من القلق والترقب حول تفاصيل مصابها وحالتها الصحية.

وعلم موقع صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز بدأت حالتها الصحية تتحسن وتستقر تدريجيا بعد أن شهدت الساعات الماضية تدهورت في حالتها الصحية، وأنها لم تدخل في غيبوبة ؛ لكنها كانت تعاني من مضاعفات أثر عملية جراحية .

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وفق ما رجحه البعض حتى الآن و لا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

وأبرز ما جاء فى الشائعات المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أنها تعانى من درجة شديدة من المرض أدت لاحتجازها فى الرعاية المركزة.

وأجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية ما اضطر الأطباء لإزالة جزء من الأمعاء.

بلقيس في المستشفى

بلقيس

كشفت المطربة الإماراتية بلقيس، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجأة دخلت على أثرها المستشفى ، حيث انتقلت للمستشفى بسبب ميكروب في المعدة.

ونشرت بلقيس عبر تطبيق السناب شات صورة لها داخل إحدى المستشفيات ، وكتبت «وعكة صحية بسيطة، سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس، إن شاء الله شويات وارجع أكلمكم وادعولي».

تستعد المطربة الإماراتية بلقيس لتقديم حفل غنائي في القاهرة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة مساءاً الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.