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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة

السعودية
السعودية

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى السعودية افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً، وفقا لصحيفة عاجل.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية  أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعيه المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .

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وكانت شهدت المصليات والمساجد والجوامع التي أقيمت فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، بعموم مناطق المملكة اليوم الانتظام والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

وأوضحت الوزارة أن فتح المصليات والمساجد الإضافية المساندة للجوامع حقق التباعد الجسدي بإبقاء مسافة متر ونصف المتر بين كل مصلٍ وآخر من كل الجهات

السعودية وزارة الشؤون الاسلامية منطقة المدينة المنورة فيروس كورونا عيد الأضحى المبارك صلاة عيد الأضحى

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