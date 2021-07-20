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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا ضيفة الإعلامى رامى رضوان ثانى أيام العيد.. فيديو

يسرا
يسرا

تحل الفنانة يسرا ضيفة على برنامج مساء dmc ، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان . 

 

ومن المقرر أن تذاع الحلقة التى تحل فيها الفنانة يسرا ضيفة على المشاهدين ثانى أيام عيد الاضحى المبارك . 

 وهنأت الفنانة يسرا جمهورها والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت يسرا : “عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية وهنا وسرور .. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحفظ مصر وقادتها وشعبها ويجعلها دايما راية السلام والحب والوحدة.
 

وشاركت النجمة يسرا في حملة الأمم المتحدة التي توجه من خلالها رسالة إلى قادة العالم بهدف إلزامهم بالقضاء على فيروس الإيدز تماماً بحلول عام 2030 باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS.

 

ليلة العيد : 

 

ومن المقرر ان تشارك الفنانة يسر فى بطولة فيلم ليله العيد تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.

 

وكانت يسرا قالت فى تصريح لـ “صدى البلد” : أن تصوير فيلم “ليلة العيد” توقف بسبب اصابتى بفيروس كورونا وانشغالى فى تصوير مسلسلى الأخير “حرب أهلية”، فضلا عن انشغال المخرج سامح عبد العزيز فى تصوير فيلمه «تماسيح النيل».

 

وأضافت، العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة واتمنى ان ينال اعجاب الجمهور خاصة انه مليئ بالتشويق والاثارة ويشارك فى البطولة كل من سيد رجب وعبير صبرى وتاليف احمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز.

يسرا الفنانة يسرا رامي رضوان فيلم ليلة العيد مساء dmc

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