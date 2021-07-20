ادعم نادى الاتحاد السكندرى.. عبد الغني محمد يوجه الشكر لجماهير زعيم الثغر

وجه عبد الغني محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الشكر لكافة جماهير زعيم الثغر .

وقال عبد الغني محمد :"كارت اتحاداوى الذي أعلن عنه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خاص بجماهير الاتحاد لدعمهم المستمر لزعيم الثغر في كافة الألعاب الرياضية ".

وأعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن مفاجآت عديدة لجمهور ومحبي النادي السكندري بالإسكندرية.

وأكد محمد مصيلحى أنه سيتم انشاءات عديدة لصالح نادي الاتحاد السكندري وعلى رأسها استاد كامل باسم نادي الاتحاد السكندري في منطقة برج العرب يحتوي على مجمع صالات وفندق ومركز علاج للإصابات علي أعلي مستوي.

وأعلن أيضا محمد مصيلحي في مفاجآته للجمهور السكندري ومحبي الاتحاد عن "كارت اتحاداوي" والذي يحمل العديد من الخصومات والعروض لحامليه من أعضاء النادي ومشجعيه.

ويعد ذلك الإصدار الأول في الوطن العربي والثالث على العالم بعد تطبيقه نادي برشلونة واتليتكو مدريد في الدوري الاسباني.

وأوضح محمد مصيلحي أنه يتم تنفيذ الفرع المرحلة الثانية لفرع النادي بسموحة في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية .

ووجه محمد مصيلحي الشكر للواء طارق زغلول مفوض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس الجهة المتعاقدة لتنفيذ فرع نادي الاتحاد السكندري ببرج العرب والذي يتضمن إنشاء استاد زعيم الثغر .

ويحرص محمد مصيلحي على تقديم كافة الخدمات التي تساهم في تقدم نادي الاتحاد السكندري ومنافسة الأندية العالمية والمحلية