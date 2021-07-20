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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسما شريف منير: مش بحب ألبس لبس مكشوف

صدى البلد

قامت الفنانة اسما شريف منير بحذف صوره لها  بسبب عدم لياقة الصورة من الناحية الأخلاقي بعد تنبيه متابعيها. 

وكتب أسما شريف منير قائلة " ‬‏مسحت الصورة اللي فاتت و قلت انزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر و ساعات بحس بذات بعد ما خسيت اني عايزه البس لبس حلو و بناتي كده و افرح اني بقي شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح".
 

وتابعت "أنا أصلا مش بحب البس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقيه، فهقاوم الإحساس ده و هركز مع نفسي و في لبسي اكتر وهحاول انقي لبس يكون معتدل و حلو عشان اشجع نفسي و البنات اللي يتابعني انهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب ان الواحد يعترف بغلطه و طول الوقت يحاول انه يبقي احسن، و بشكر المتابعين اللي لفته نظري بطريقة ذوق.
كل سنة و انتم طيبين و حبايبي و دعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا و يهدينا بحبكم".

 وكتبت  الإعلامية أسما شريف منير حلت ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه. 

 

وبسؤالها عن وجود مشروع زواج جديد، قالت أسما شريف منير إنها في الفترة الحالية تركز على حياتها ومستقبلها وعملها، لاسيما وأنها منفصلة منذ فترة قليلة فقط، مضيفة: «الفترة الجاية عاوزة أركز مع نفسي وأكون واقفة على رجلي واستقر». 

 وأوضحت أسما شريف منير أنها لا تمانع من الزواج مرة أخرى طالما وجدت نصيبها، قائلة: «أنا صغيرة لسة وان حدث سأشارك الخبر مع الجميع لأنه ستر وده حلال ربنا»، 

 

وأعربت أسما شريف منير عن أمنيتها بالتوفيق في المرة القادمة، قائلة: «مش بالمرات وأتمنى التوفيق في المرة القادمة .. ويارب تكون المرة الجاية خير وعوض واتوفق فيها». 

وأكدت أسما أنها لا ترتبط بأي شخص خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها تتحفظ على أي خصوصيات لا تتعلق بها، لأن كل الأمور لا تخصها وحدها، وعلقت: «دي عشرة وبيت وحرمانية ما ينفعش اتكلم في حاجة زي كده». 
 

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