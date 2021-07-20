أسيوط في 24 ساعة.. مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بترعة ومحافظ أسيوط يؤدي صلاة العيد ويزور المستشفيات ودور الأيتام

شهدت محافظة أسيوط خلال الـ24 ساعة عددا من الأحداث وكان أبرزها غرق طفل بترعة الملاح وأداء محافظ أسيوط صلاة عيد الأضحى وزيارته للمستشفيات ودور الأيتام.

محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بحي شرق.



أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث تعقيم المسجد قبل الصلاة وارتداء المصليين للكمامات الواقية واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي والمرور الدوري لرش الكحول والمطهرات للمصليين.

كما أدى الصلاة معه اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء عصام غانم مدير الأمن العام واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة والعقيد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للتضامن الاجتماعي وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة .

بينما صلى المواطنون بالمراكز والمدن والقرى العيد بالمساجد التي خصصتها الأوقاف لصلاة العيد وهي نفس المساجد التي يتم تأدية صلاة الجمعة بها ويبلغ عددها 4200 مسجدًا على مستوى المحافظة مع عدم السماح إقامتها في الساحات نهائيًا.

وتضمنت خطبة عيد الأضحى المبارك التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل والتدبر في شريعة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثلكما تم الحديث عن كيفية توزيع لحوم الأضحية فضلا عن التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب كما تم دعوة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من فيروس كورونا خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وعقب الصلاة قدم محافظ أسيوط التهنئة لشعب أسيوط بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدًا حرصه الشديد على مشاركة أهل أسيوط فرحتهم بالعيد وناشدهم بالوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والبعد عن أماكن التجمعات حفاظًا على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والرخاء وأن يديم الله نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة وأن غرفة العمليات المركيزة بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى وتم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات وذلك لسرعة التعامل منع الأحداث الطارئة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين مؤكدجا أن كافة القيادات التنفيذية في تواجد ميداني طوال أيام العيد لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف ورصد مخالفات البناء مع التعامل الحازم معها واتخاذ الاجراءات القانوينة حيال المخالفين بالإضافة إلى منع كافة أنواع الاشغالات والتعديات على نهر الطريق لتسهيل الحركة المرورية موجها رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية بمختلف القطاعات والتزام المحلات والكافتيريات والمقاهي والمطاعم بنسب الاشغال المقررة والاجراءات والقرارات المنظمة لهذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بعيد الأضحى المبارك وتقديم الهدايا لهم



زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء، المستشفيات العامة للاطمئنان على استعدادتها لعيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة للمرضى ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما قدم الهدايا العينية والنقدية للمرضى واطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق الالتزام الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا .. رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب والدكتور أمجد صبحى مدير مستشفى الشاملة والدكتور محمود محمد سيد نائب مدير مستشفى الإيمان ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومحمد بشير رئيس حي غرب.

حيث بدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الايمان العام بالأربعين بحي غرب وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد كما زار المرضى بأقسام الجراحة والأقسام الداخلية وقدم لهم التهنئة بالعيد وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية مهنئاً بعيد الاضحى المبارك كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام كما تفقد أعمال تجهيزات مبنى مولد الأكسجين الذي يجري انشاؤه بالمستشفى لتطوير منظومة الأكسجين بها ورفع كفاءتها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال المرضى أثناء العيد مقدمًا التهنئة للمتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى مقدما لهم الهدايا بعيد الاضحى المبارك مشددًا علي تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المحددة للتشغيل والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين مؤكدًا على درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

محافظ أسيوط يزور دار الصفا لرعاية الايتام ويقدم لهم العيديات والهدايا

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء الأطفال الايتام التابعين لدار الصفا لرعاية الأيتام (بنات) ودار الحنان بالفتح (بنين) فرحتهم بعيد الأضحى المبارك وقدم لهم وللعاملين التهنئة بعيد الأضحى المبارك وقام بتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم .

جاء ذلك خلال زيارته لدار الصفا لرعاية الايتام بنات بحي غرب مدينة أسيوط يرافقه العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط والعقيد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع وذلك في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم الرعاية والمساندة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

وأشاد المحافظ خلال الزيارة بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات لافتا إلى حرصه على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب اللواء عصام سعد عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع مؤكدا أننا جمعيا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإداخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم مطالبًا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الانسانية ومطالب الأطفال.



محافظ أسيوط يعلن تشكيل لجنة للمرور على المراسي والعائمات النيلية لمراجعة إجراءات السلامة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها لفحص ومراجعة سلامتها من حيث التراخيص والسلامة الانشائية والتحميل فضلًا عن التأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللجنة الدائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث ترأس العميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللجنة المشكلة وتم المرور على كافة مواقع ومراسي العبارات النهرية بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وسلامتها الانشائية وخاصة مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك واقبال المواطنين على العبارات والمراسى النهرية واستهدفت اللجنة المرور على مواقع مشروع العبارات النيلية بمراكز أبوتيج وساحل سليم وصدفا والبداري وديروط والقوصية ومنفلوط .. رافقه خلال الجولة هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ورؤساء المراكز والوحدات المحلية.

كان محافظ أسيوط قد أصدر القرار رقم 1365 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها رئيس المركز والمدينة المختص وممثلين لمديرية الرى وشرطة المسطحات المائية والحماية المدنية ومدير إدارة السياحة بالمحافظة ومدير مشروع العبارات النهرية وعضو إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وللجنة أن تضم في عضويتها من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن التوجيهات الخاصة بأجازة عيد الأضحى المبارك.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745



وفي سياق اخر لقي طفل مصرعه غرقا، اليوم الثلاثاء، أثناء استحمامه في مياه ترعة الملاح بحي غرب مدينة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص غرقًا بمياه الترعة الملاح بحي غرب أسيوط.

وبالانتقال قوات الامن وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف، تم انتشال الجثة، وتبين مصرع محمد ع. ع ، 16 عامًا، وذلك أثناء استحمامه بمياه الترعة.

وجارى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الايمان العام وتحرير المحضر اللازم.

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