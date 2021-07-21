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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد سعد يوضح سبب الخلاف بينة وبين سمية الخشاب بعد مسلسل موسى|فيديو

أحمد سعد
أحمد سعد

قال الفنان أحمد سعد إن غنائي في مسلسل موسى لم يحدث به حساسية إلا بعد الانتهاء من تصوير الأغنية ، لافتاً إلى إنه لديه مشكلة فعلية مع السوشيال ميديا ويتعامل معها بشكل عشوائي .


وأضاف سعد خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى المصرية " ، المشكلة بدأت عندما قمت بعملي ري بوست لشخص قام بكتابة كلمات كان يجب ألا تكتب عن الفنانة سمية الخشاب ولم أنتبه إلى ذلك ، وعندما انتبهت للكلام قمت بحذف البوست .

 

وأوضح سعد ، قمت بتطليق سمية الخشاب منذ سنتين غيابياً ، وعندما عملت في مسلسل موسى لم يخطر في بالي شيء سوي العمل .

 

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شارك الفنان أحمد سعد متابعيه بـ عدة صور له من إحدى حفلاته ، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

 

وعلق أحمد سعد قائلا: “حفلة جميلة”.

وحقق كليب “الملوك” للمطرب أحمد سعد وعنبة والدبل زوكش نجاحا كبيرا ،حيث تجاوز اكثر من 6 ملايين مشاهدة وتصدر تريند رقم 2 بعد طرحه بساعات قليلة عبر اليوتيوب.

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية “الملوك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان أحمد سعد، قد نشر “برومو” كليبه الجديد، الملوك، عبر حسابه على إنستجرام، كاشفا موعد طرحه، ؛ وذلك بعد ما روّج للأغنية، من خلال نشر بوستر جديد لها، مصحوبا بتعليق: «سكوت سكوت، جت الملوك، قريبًا، جامعة ميوزك».

أغنية أحمد سعد الملوك 
وشوق الفنان أحمد سعد متابعيه، لصدور أغنية جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر أحمد سعد صورة البوستر الرسمي للأغنية، والتي تحمل أسم "الملوك"، وعلق عليها كاتبًا: "قريبًا".

ويظهر أحمد سعد علي البوستر مرتديا “جاكيت” و"تي شيرت" باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي

مسلسل موسى السوشيال السوشيال ميديا الاغنية المشكلة العمل

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