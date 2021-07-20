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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الفيضانات.. تحذير خطير في الصين بشأن انهيار أحد السدود

سد مدينة لويانج
سد مدينة لويانج

حذر مصدر عسكري صيني من خطر انهيار سد مدينة لويانج بعد سقوط أمطار غزيرة غير مسبوقة أدت إلى مقتل 3 أشخاص، وشل الحركة في البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت الأرصاد الجوية في الصين، حالة التأهب الحمراء في مدينة تشنجتشو، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان التي تتبع لها.

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وحسب الوكالة الفرنسية، قالت القيادة الإقليمية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان صحفي، إن صدعا طوله 20 مترا ظهر في سد مدينة لويانج التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة في منطقة خنان، محذرة من أن "السد قد ينهار في أي لحظة".

وأشارت القيادة إلى أنها أرسلت جنودا للقيام بأعمال طارئة من بينها تحويل مسار الفيضانات.

وتم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بشكل احترازي في الأيام الأخيرة، وفق ما ذكرت السلطات المحلية التي قدرت الخسائر في وقت سابق بعدة ملايين من اليورو.

وتشهد الصين كل صيف فيضانات بسبب الأمطار الموسمية. والعام الماضي، دمرت فيضانات غير مسبوقة في جنوب غرب البلاد الطرق وأدت إلى إجلاء عشرات آلاف السكان.

الصين انهيار سد الفيضانات سقوط أمطار غزيرة

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