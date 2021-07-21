أخبار التوك شو| طبيب: سلالة دلتا تصيب الشباب في بريطانيا.. مدينة العلمين علامة مميزة على البحر المتوسط.. والكهرباء: لا تخفيف للأحمال في عيد الأضحى

تناولت برامج “التوك شو” أمس الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

طبيب: سلالة دلتا تصيب الشباب في بريطانيا.. والتطعيم بجرعتين يحمي بمقدار 90 %

قال الدكتور محمد الحاج الطبيب الباحث في العلاج المناعي، إنه هناك ارتفاع في إصابات كورونا في بريطانيا ولكن لا زيادة في أعداد من يحتاج دخول المستشفيات، مضيفا:" الزيادة الأخيرة في الإصابات سببها سلالة دلتا التي تعتبر أسرع وأكثر انتشارا بواقع 60 % ".



ممشى سياحي بطول 7 كيلو.. مدينة العلمين علامة مميزة على البحر المتوسط

عرضت فضائية “ إكسترا نيوز ” تقريرا عن مدينة العلمين الجديدة، وأوضح التقرير أن مدينة العلمين إحدى مدن الجيل الرابع ويتم تنفيذها على ساحل البحر المتوسط بمساحة 49 ألف فدان، وعدد السكان المستهدف بها حوالي 2 مليون نسمة .



رفع درجة الإستعداد.. الكهرباء: لا تخفيف للأحمال في عيد الأضحى

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا يوجد تخفيف للأحمال خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بفضل التطوير الكبير في شبكات الكهرباء والتغذية الكهربائية.

قال الفنان حمدي الميرغني: إن الفنان أشرف عبد الباقي عندما قرر أن يقوم بعمل مسرح مصر قام بتجميعنا من مسارح مختلفة ، مؤكدا أننا وقتها لم نكن نعرف ماذا يريد منا.



رقبتي عجبتهم.. ريهام عبد الحكيم تروي كواليس مشاركتها في أم كلثوم

قالت الفنانة ريهام عبد الحكيم، إن مشاركتها فى مسلسل أم كلثوم والذى وصفته بالمسلسل الضخم يعد فرصة كبيرة بالنسبة لها.

لذبح الأضاحي.. محافظ أسيوط: فتح المجازر بالمجان لأهالينا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن هناك استعدادات مبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وكافة الأجهزة التنفيذية متواجدة في الشوارع .