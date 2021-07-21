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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

هنأت الفنانة نبيلة عبيد، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "، بعيد الأضحى المبارك.
 

ونشرت نبيلة عبيد عددا من الصور وعلقت عليها "‏ كل سنه و انتو طيبين و عيد سعيد عليكم اصحابي الحلوين احلى ناس....#نبيلة_عبيد"


وتصدرت الفنانة نبيلة عبيد تريند جوجل بعد قبلة محمد رمضان لها فى دبى حيث التقيا هناك بمناسبة حصول نبيلة عبيد على الاقامة الذهبية بالامارات لتصبح حديث المدينة.

 

وعقب تصدر نبيلة عبيد لـ تريند جوجل بعد قبلة محمد رمضان لها حيث اثارت نبيلة حالة من الجدل الواسع، بسبب وصلة الرقص التى قدمتها فى احدى الحفلات فى دبى بمناسبة حصولها على الاقامة الذهبية لتعيد ذكريات أبرز اعمالها التى قدمت فيها شخصية راقصة وهو فيلم “الراقصة والسياسى” والراقصة والطبال".  

 

وتعد نبيلة عبيد أحدى النجمات اللائي برعن فى تجسيد عديد من الشخصيات فى أفلامها حتى لقبها جمهورها بنجمة مصر الاولى.

 

زيجات نبيلة عبيد 

وتزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

 

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي.

 

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فكانت من أسامة الباز ، حيث صرحت في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها منه كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.

 

ورفضت نبيلة عبيد الكشف عن هوية طليقيها الثالث والرابع، ونفت ما تردد عن زواجها بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كما أوضحت أنها رفضت الإنجاب بإرادتها، حتى لا يتعارض ذلك مع عملها بالفن، ولكنها ندمت على ذلك فيما بعد.

 

 

نبيلة عبيد تهنئ جمهورها عيد الأضحى التواصل الاجتماعي الفنانة نبيلة عبيد

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