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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنانة انتصار تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى: كل سنة وأنتم طيبون

انتصار
انتصار

هنأت الفنانة انتصار، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "، بعيد الأضحى المبارك.


وكتبت الفنانة انتصار، :"كل سنة وانتم طيبين" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


ويُعرض لانتصار حاليًا فيلم "أحمد نوتردام"، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.


تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

 

الفنانة انتصار تهنئ جمهورها عيد الأضحى فيلم احمد نوتردام عيد الأضحى المبارك

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