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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى فهمي يحتفل بعيد الأضحى مع زوجته في الجونة .. صور

مصطفى فهمي وزوجته
مصطفى فهمي وزوجته

يحتفل الفنان مصطفى فهمي وزوجته اللبنانية فاتن موسى بعيد الاضحى في الجونة، حيث نشرت الأخيرة صوراً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يظهران فيه معا ويهنئان جمهورهما بالعيد.


وعلقت فاتن موسي على الصور، قائلة: " عيد أضحى مبارك على الجميع ويا رب الفرج والسعادة والصحة والأمن والأمان والبحبوحة على أهلنا وحبايبنا وصحابنا ومحبينا وبلادنا لكم منا كل الحب"


وينتظر  الفنان مصطفى فهمي عرض مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: دنيا عبد العزيز، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.


ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

 

مصطفى فهمي زوجته فاتن موسى تهنئة عيد الأضحى الجونة

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