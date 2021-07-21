فى الساحل الشمالي.. أشرف بن شرقي يقضي إجازة العيد

شارك الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، جمهوره صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أشرف بن شرقي خلال قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالي، قبل عودته للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدورى الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران الإثنين الماضي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.