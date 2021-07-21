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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة عصرية.. نور اللبنانية تهنئ جمهورها بعيد الأضحى.. شاهد

نور
نور

شاركت الفنانة نور اللبنانية، جمهورها بأحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".


وظهرت نور اللبنانية بإطلالة عصرية، مرتدية بلوزة فضفاضة بأكمام طويلة مصمم من قماش ناعم باللون الأسود، ونسقت معها بنطال جينز مع حقيبة يد مميز التصميم وكتبت "عيد مبارك". 


يُذكر أن آخر أعمال نور اللبنانية كان مسلسل "ضل راجل" والذي عرض في رمضان الماضي 2021.


وسلط مسلسل "ضل راجل" الضوء على "جلال"، الذي تنقلب حياته رأساً على عقب، بعد إصابة ابنته "شهد" بحادث، تكشف الأحداث أنه مدبر بهدف إجهاضها. وتقوم نور بدور الطبيبة "ملك" التي يقودها حسّها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.


"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

قالت الفنانة نور اللبنانية، إن الجيل الحالى من الفنانين الشباب، تخطوا مرحلة بداية المشوار الفنى بسرعة كبيرة عكس ما كان يحدث مع الفنانين الشباب فى أوقات سابقة.

وقالت نور خلال حوارها مع قناة “الحياة”،:"جيل الشباب من الفنانين موهوبين وبيذاكروا كويس" جاء ذلك تعقيبا، على مشاركة عدد كبير من الفنانين الشباب فى مسلسل ضل راجل.


مشاركة نور اللبنانية فى ضل راجل

وشاركت نور فى مسلسل ضل راجل  بطولة ياسر جلال، ونيرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

كان الفنان ياسر جلال، قد تصدر تريند تويتر، بهاشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله ضل راجل والآخر يحمل اسمه"ياسر جلال، بعد أن لاقت  الحلقات التي تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

 

الفنانة نور اللبنانية اطلالة عصرية عيد الأضحى نور اللبنانية

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