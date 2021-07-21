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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لبطولة إفريقيا.. منتخب مصر للسلة آنسات تحت 16 سنة يطير لصربيا

صدى البلد

تسافر بعثة المنتخب المصري لكرة السلة آنسات تحت 16 سنة إلى صربيا فجر يوم الأربعاء من أجل الدخول في معسكر أوروبي استعدادًا لبطولة إفريقيا.


وحصلت مصر على تنظيم بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات في الفترة من 6 لـ 15 في شهر أغسطس القادم.


وكان من المقرر ان تنظم مالي البطولتين ولكن تقرر منح التنظيم لمصر؛ لتقاما في القاهرة.


ويشارك المنتخب المصري للناشئين والناشئات في البطولة المؤهلة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2022، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني إلى المونديال.


وقرر عماد محمود المدير الفني للمنتخب المصري للآنسات تحت 16 سنة اختيار 14 لاعبة للسفر إلى صربيا والدخول في معسكر تدريبي قبل انطلاق بطولة إفريقيا.


وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:


جنا ايهاب الألفي
ملك مدحت
جنا طارق السعيد
ميا سيد 
جنا سيد
نور المهدي
كنزي عصام
فريدة طارق 
كنزي مدحت
جودي وائل 
سارة أسامة
هنا جمال
شروق تبارك
هنا عبد العزيز


جدير بالذكر أن الجهاز الفني يتكون من: مدير فني عماد محمود – مدرب هاني حسن – مدرب مساعد خالد عياد – مدرب معايشة نهال سعد - طبيب أميرة علام – إداري آلاء مصطفى.

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