قبل انطلاق البرميرليج.. حقيقة رحيل 9 لاعبين عن ليفربول بعد موافقة كلوب

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيصفي قائمته من عدد كبير من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك" البريطانية، أن 9 لاعبين يستعدون للمغادرة عن ليفربول بعد موافقة الألماني يورجن كلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الذين سيغادرون ليفربول هم: ماركو جرويتش وهاري ويلسون ونات فيليبس ونيكو ويليامز وشي أوجو ولوريس كاريوس وديفوك أوريجي وشيردان شاكيري وتايو أوونيي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم أداء نات فيليبس الجيد الموسم الماضي، وتعويضه لغياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب، إلا أنه ليس له مكان في قائمة ليفربول للموسم المقبل، بعد التعاقد مع الفرنسي إبراهيم كوناتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن جرويتش وهاري ويلسون قد يغادران أيضًا إذا تلقى النادي عروضًا جيدة ومناسبة لهما.

محمد صلاح

يذكر أن محمد صلاح رُبط بحسب التقارير الصحفية بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي، وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بضمه.