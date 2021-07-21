عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق البرميرليج.. حقيقة رحيل 9 لاعبين عن ليفربول بعد موافقة كلوب

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيصفي قائمته من عدد كبير من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك" البريطانية، أن 9 لاعبين يستعدون للمغادرة عن ليفربول  بعد موافقة الألماني يورجن كلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الذين سيغادرون ليفربول هم: ماركو جرويتش وهاري ويلسون ونات فيليبس ونيكو ويليامز وشي أوجو ولوريس كاريوس وديفوك أوريجي وشيردان شاكيري وتايو أوونيي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم أداء نات فيليبس الجيد الموسم الماضي، وتعويضه لغياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب، إلا أنه ليس له مكان في قائمة ليفربول للموسم المقبل، بعد التعاقد مع الفرنسي إبراهيم كوناتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن جرويتش وهاري ويلسون قد يغادران أيضًا إذا تلقى النادي عروضًا جيدة ومناسبة لهما.

 محمد صلاح

يذكر أن محمد صلاح رُبط بحسب التقارير الصحفية بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي، وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بضمه.

ليفربول محمد صلاح ليفربول الانجليزي ريال مدريد يورجن كلوب نادى ليفربول الانتقالات الصيفية نادى ليفربول الإنجليزى فيرجيل فان دايك

ترشيحاتنا

قبل انطلاق البرميرليج.. حقيقة رحيل 9 لاعبين عن ليفربول بعد موافقة كلوب

أخبار الفن| اعتزال ريهام سعيد.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

تريند x خبر: سيرينو يغازل جماهير الأهلي.. درة وزوجها يخطفان الأنظار.. أشرف بن شرقي في الساحل.. إطلالة ياسمين صبري

هذه الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اعرفها

إجلاء 200 ألف شخص بسبب فيضانات الصين.. والرئيس يحذر من وضع خطير

أخبار النادي الأهلي .. موعد اعتزال وليد سليمان وصدمة الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

أخبار الفن| اعتزال ريهام سعيد.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ