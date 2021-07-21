بفستان مشجر.. آيتن عامر تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

هنأت الفنانة ايتن عامر، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعيد الأضحى المبارك.



ونشرت آيتن عامر صورة لها مرتدية فستان مشجر انيق، معلقة "‏كل عيد وأنتوا بخير ‎#ايتن_عامر".

وكانت آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.