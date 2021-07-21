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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| حركة الشرطة 2021.. اعتزال ريهام سعيد للإعلام.. تطور مهم لحالة ياسمين عبدالعزيز.. تحرك عسكري سوداني ضد إثيوبيا

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد - حدث ليلا

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 21 يوليو 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.

الداخلية تنتهي من حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

انتهت وزارة الداخلية من إعداد حركة تنقلاتها السنوية لعام 2021.. ومن المقرر أن يتم إعلان الحركة السنوية لوزارة الداخلية عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك ليتم تنفيذها بداية شهر أغسطس المقبل .

ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام وتتجه لمجال جديد 

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، بمنشور، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي

الصحة: تسجيل 51 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 769 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 225068 حتى اليوم

هيئة الدواء المصرية: تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى طوال أيام عيد الأضحى

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تخصيص خط ساخن برقم 15301 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين حول الأدوية، طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، في إطار الاختصاصات التنظيمية للهيئة.

تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

كتب وائل - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - منشورًا جديدًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف من خلاله تطورات الحالة الصحية لشقيقته

استعدادا لبطولة إفريقيا.. منتخب مصر للسلة آنسات تحت 16 سنة يطير لصربيا

تسافر بعثة المنتخب المصري لكرة السلة آنسات تحت 16 سنة إلى صربيا فجر يوم الأربعاء من أجل الدخول في معسكر أوروبي استعدادًا لبطولة إفريقيا.

الأرصاد تكشف توقعاتها لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحرك عسكري سوداني على حدود إثيوبيا

أعلن الجيش السوداني إبقاء قواته في أراضي الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، وذلك بعد استرداد عدد من الأراضي التي كانت تسيطر عليها أديس أبابا، وذلك لحين استعادة الأمن والاستقرار.

اتخذ قرارات إجرامية .. رئيس وزراء تونس يكشف سبب إقالة وزير الصحة

كشف رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، عن سبب إقالته وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قائلا إنه "اتخذ قرارات شعبوية وإجرامية".

رئيس وزراء كندا يزور مسجدا خلال صلاة عيد الأضحى ويوجه رسالة للمسلمين

أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، زيارة إلى مسجد هاملتون خلال صلاة عيد الأضحى ليقدم التهاني للمسلمين بالعيد، مدينا حوادث الإسلاموفوبيا الأخيرة.

إيران.. 5 قتلى في الأحواز خلال احتجاجات على نقص المياه

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة في مناطق الأحواز في إيران إلى 5 قتلى، حسبما أفادت فضائية "العربية".

سحابة سوداء تغطي نيويورك.. اتساع نطاق حرائق الغابات في الولايات المتحدة

اتسعت رقعة حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت ولاية أوريجون أكبر حريق نشط في البلاد التهم أكثر من 300 ألف فدان، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من السكان.

تحذير أمريكي لـ تركيا بعد إعلان إعادة فتح فاروشا

أدانت الخارجية الأمريكية إعلان تركيا نقل أجزاء من بلدة فاروشا المهجورة في قبرص إلى سيطرة القبارصة الأتراك.

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