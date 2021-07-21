سحابة سوداء تغطي نيويورك.. اتساع نطاق حرائق الغابات في الولايات المتحدة

اتسعت رقعة حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت ولاية أوريجون أكبر حريق نشط في البلاد التهم أكثر من 300 ألف فدان، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من السكان.

وتشهد الولايات الغربية في أمريكا، حرائق غابات غير مسبوقة، حيث رصد المركز الوطني لمكافحة الحرائق أكثر من 80 حريقا في 13 ولاية هذا الأسبوع، وهو دليل على مدى شدة موسم حرائق الغابات هذا العام، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

والتهمت حرائق الغابات في الولايات المتحدة أكثر من 1.2 مليون فدان من الأراضي حتى الآن خلال هذا الموسم.

وسجلت ولاية كاليفورنيا وحدها، أكثر من 5 آلاف حريق، التهم حوالي 200 ألف فدان، وهو 5 أضعاف المساحة المحترقة خلال العام الماضي.

Huge Dixie wildfire in California billows smoke and turns the sky orange pic.twitter.com/O53Lpu6UJ3 — The Sun (@TheSun) July 21, 2021

وتستمر الحرائق في حوالي 13 ولاية أمريكية بسبب موجات ارتفاع الحرارة وشدة الرياح العاتية، ما اضطر السلطات لإجلاء آلاف السكان.

ودمرت الحرائق التي اشتعلت على بعد 300 ميل جنوب شرق بورتلاند، أكثر من 160 مبنى، وتهدد الآلاف من المباني الأخرى.

سحب رمادية تغطي نيويورك

وتصاعدت أعمدة دخان غير عادية جراء حرائق الغابات، ما تسبب في تلوث الهواء وظهور سحابة سوداء في أماكن بعيدة مثل نيويورك.

Smoke and haze from the wildfires in the western U.S. can be seen drifting southeast across the Tri-State area in this satellite imagery. This will filter the sunshine here throughout the day today. pic.twitter.com/LfSay79IQy — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 20, 2021

وقال السكان في نيويورك إن الدخان الكثيف والسحابة الرمادية التي تكونت بفعل الحرائق، قد حجبت عنهم أشعة الشمس، وخلقت جوا ضبابيا حتى وإن كانت السماء صافية.

وغطى الضباب الرمادي السماء في مانهاتن، ووصل مؤشر جودة الهواء إلى نسبة عالية تعتبر ضارة للأفراد، ما أثار قلقا حول تأثيره على صحة السكان.

وتعد موجة حرائق الغابات الحالية في غرب الولايات المتحدة، هي الأشد منذ عقود، وتتزامن مع موجة حر غير مسبوقة ضربت أمريكا وكندا وغيرها من الدول غي الأسابيع الأخيرة.

ويرى العلماء أن تغير المناخ يلعب دورا في هذا الأمر، وأنه يزيد من مخاطر الطقس الحار الذي يمكن أن يؤجج حرائق الغابات.