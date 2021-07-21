سحابة سوداء تغطي نيويورك.. اتساع نطاق حرائق الغابات في الولايات المتحدة

اتسعت رقعة حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت ولاية أوريجون أكبر حريق نشط في البلاد التهم أكثر من 300 ألف فدان، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من السكان.
وتشهد الولايات الغربية في أمريكا، حرائق غابات غير مسبوقة، حيث رصد المركز الوطني لمكافحة الحرائق أكثر من 80 حريقا في 13 ولاية هذا الأسبوع، وهو دليل على مدى شدة موسم حرائق الغابات هذا العام، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
والتهمت حرائق الغابات في الولايات المتحدة أكثر من 1.2 مليون فدان من الأراضي حتى الآن خلال هذا الموسم.
وسجلت ولاية كاليفورنيا وحدها، أكثر من 5 آلاف حريق، التهم حوالي 200 ألف فدان، وهو 5 أضعاف المساحة المحترقة خلال العام الماضي.
وتستمر الحرائق في حوالي 13 ولاية أمريكية بسبب موجات ارتفاع الحرارة وشدة الرياح العاتية، ما اضطر السلطات لإجلاء آلاف السكان.
ودمرت الحرائق التي اشتعلت على بعد 300 ميل جنوب شرق بورتلاند، أكثر من 160 مبنى، وتهدد الآلاف من المباني الأخرى.
سحب رمادية تغطي نيويورك
وتصاعدت أعمدة دخان غير عادية جراء حرائق الغابات، ما تسبب في تلوث الهواء وظهور سحابة سوداء في أماكن بعيدة مثل نيويورك.
وقال السكان في نيويورك إن الدخان الكثيف والسحابة الرمادية التي تكونت بفعل الحرائق، قد حجبت عنهم أشعة الشمس، وخلقت جوا ضبابيا حتى وإن كانت السماء صافية.
وغطى الضباب الرمادي السماء في مانهاتن، ووصل مؤشر جودة الهواء إلى نسبة عالية تعتبر ضارة للأفراد، ما أثار قلقا حول تأثيره على صحة السكان.
وتعد موجة حرائق الغابات الحالية في غرب الولايات المتحدة، هي الأشد منذ عقود، وتتزامن مع موجة حر غير مسبوقة ضربت أمريكا وكندا وغيرها من الدول غي الأسابيع الأخيرة.
ويرى العلماء أن تغير المناخ يلعب دورا في هذا الأمر، وأنه يزيد من مخاطر الطقس الحار الذي يمكن أن يؤجج حرائق الغابات.