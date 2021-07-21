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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد دخولها في غيبوبة.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كتب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشف من خلاله تطورات الحالة الصحية لشقيقته، بعد تدهورها بسبب خطأ طبي في أثناء عملية جراحية. 

وكشف شقيق ياسمين عبد العزيز، عن تحسن الحالة الصحية لها، بعد دخولها في غيبوبة منذ أيام، إذ كتب: «الحمد لله.. ياسمين عبد العزيز حالتها بتتحسن.. دعواتكم». 

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حالتها خطرة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة خروجها من العناية المركزة

سبب دخول ياسمين عبد العزيز للمستشفى 

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وهذا وفق ما رجحه البعض حتى الآن و لا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

وأبرز ما جاء فى الشائعات المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أنها تعانى من درجة شديدة من المرض أدت لاحتجازها فى الرعاية المركزة. 

وأجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

 

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان وائل عبدالعزيز (قبل أيام)، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

 ياسمين عبد العزيز خضعت لعملية جراحية مساء السبت الماضي. 

 

العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبد العزيز

وطلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء من الجمهور مجدداً لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات.

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان  قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ...  أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه”.

وتابع قائلًا: “انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك”.

واختتم أحمد العوضي، حديثه قائلاً: "قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك  .. ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

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