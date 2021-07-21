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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء كندا يزور مسجدا خلال صلاة عيد الأضحى ويوجه رسالة للمسلمين

رئيس وزراء كندا يزور
رئيس وزراء كندا يزور مسجدا خلال صلاة عيد الأضحى

أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، زيارة، إلى مسجد هاملتون، خلال صلاة عيد الأضحى؛ ليقدم التهاني للمسلمين بالعيد، مُدينا حوادث الإسلاموفوبيا الأخيرة في كندا.

وقال ترودو، خلال زيارة المسجد: "نحن جميعا، مسلمين وغير مسلمين، يجب أن ندرك أن التعصب والكراهية الموجودة في جميع أنحاء العالم، موجودة أيضا في كندا".

وأدان رئيس وزراء كندا، حوادث الإسلاموفوبيا الأخيرة، كما تطرق أيضا إلى معاداة السامية وكراهية النساء ورهاب المثلية الجنسية.

وأشار ترودو إلى أن "مجتمعنا لم يخاف يوما من العمل الشاق.. وأنا أيضا لا أخاف من العمل".

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وجاءت زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى المسجد في عيد الأضحى، بعد العديد من جرائم الكراهية ضد المسلمين في أونتاريو، حيث قتلت عائلة مسلمة بكاملها الشهر الماضي، أما في مدينة هاملتون تعرضت أم وابنتها للاعتداء في موقف للسيارات.

وقال ترودو بمناسبة عيد الأضحى "في هذا اليوم، يحضر المسلمون الصلوات، ويتبادلون الهدايا والتحية، ويقدمون المساعدة للفقراء، ويؤدون التضحية، ويتشاركون وجبة خاصة مع العائلة والأصدقاء".

وتابع "لا يزال هذا اليوم المهم يوفر فرصة للتفكير في دروس التضحية والرحمة والكرم، ولإظهار التقدير لبركات الحياة.. لقد حان الوقت أيضا لجميع الكنديين للاعتراف بالعديد من المساهمات التي قدمها الكنديون المسلمون لبلدنا لأجيال".

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