بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

كتبت الإعلامية ريهام سعيد، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور “إنستجرام”، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي.

وبدأت ريهام سعيد منشورها: «فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده . انا اعتزلت التمثيل سنه 2015 لأني حسيت إن صاحب بالين كداب و‘ن التمثيل مأثر علي مسيره الخير الي ابتديتها من سنين طويله عشان الوقت و المجهود الي بعمله . لكن عشقي للتمثيل الي هو دراستي ومهنتي الاولي قبل الاعلام رجعت امثل تاني و انا لسه في نظر المخرجين و المنتجين مذيعه عايزه تمثل.

وتابعت ريهام سعيد : «كنت عارفه ان عشان اخد مكان كممثله لازم اسيب الاعلام زي مع حفظ الالقاب داليا البحيري و بسمه و دينًا فواد و دينا الشربيني و غيرهم بس مكنتش قادره اسيب رسالتي الي كانت مهمه اوي وقتها».

وأضافت ريهام سعيد : «انا حصل لي مشاكل كتير من المهنه دي بتاثير باطل من السوشال ميديا من منافسين و اعداء انا تعبت و حسه اني قدمت كل الي ممكن يتقدم و الدوله عامله الي عليها و مش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعده الناس و لكن انا ليه الشرف اني اشتغلت في المهنه العظيمه دي الي ليها رساله ساميه و عظيمه و ليه الشرف اني كنت اعلاميه في اصعب وقت مر علي الاعلاميين ايام حكم الاخوان و الحمد لله كان لينا موقف واضح و ماتغيرش و لا دقيقه».

اعتزال ريهام سعيد واتجاهها للتمثيل

واستطردت ريهام سعيد قائلة: «انا الحمد لله حققت في التمثيل و كل الي اشتغلته علم مع الناس و اشتغلت اعمال كلها قيمه بس بعد ما جالي السكر و شويه مشاكل تانيه قررت اعمل الي بحبه انا بكل اسف بعلن اعتزالي الاعلام تماما و هاركز كممثله و هاطلب من الدكتور أشرف زكي انه يساعدني اني اغير الفكره الموجوده في اذهان المخرجين و المنتجين اني مذيعه».

واستكملت ريهام سعيد منشورها قائلة: «رساله للاستاذه كامله ابو ذكري و مش مكسوفه نفسي اوي امثل معاكي حتي لو مشهد ده من احلامي . خطوه صعبه و فيها ريسك كبير بس علئ الاقل احري ورا حلمي حتي و انا في السن ده . جه الوقت اني استمتع بالي بعمله و بحبه خصوصا لما يكون في عصر و لا في و سطه و لا محسوبيه الي هايجنهد هايوصل».

واختتمت ريهام سعيد قائلة: «ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت. بشكر جمهوري من الامهات و الشباب و الاطفال الي دائما بيدعموني و حبه برامجي و اتعلموا منها و بشكر ر بنا علي عشرين سنه اداني الفرصه فيهم اني اقضي حواءج الناس و اقدم كل ما هو مفيد . فخوره بكل حلقه و بكل حرف قدمته ٢٠ سنه تعب و سهر و ا كان و تصميم علي تقديم الحقيقه . انا اسفه ليكوا بس التمثيل رساله برضوا و هو حلمي الاساسي الي اتاخرت اوي عشان احققه يا رب وفقني و ساعدني».

