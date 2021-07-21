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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف توقعاتها لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى ودرجات الحرارة

حالة الطقس- أرشيفية
حالة الطقس- أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الـ طقس، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية: أما عن حالة طقس ثاني أيام عيد الأضحى، ليلا؛ فمعتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن الـ طقس، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط في ثاني أيام عيد الأضحى، تكون خفيفة إلى معتدلة.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن الـ طقس، أن ارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن الـ طقس، أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر في ثاني أيام عيد الأضحى؛ تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الاسكندرية 31 24
وادى النطرون 35 25
طنطا 37 25
شبين الكوم 37 25
دمنهور 34 25
بلطيم 33 23
مطروح 31 24
السلوم 31 23
سيوة 37 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 37 26
المنصورة 36 26
الاسماعيلية 38 25
السويس 37 25
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 38 26
نخل 35 19
نويبع 40 29
طابا 36 23
كاترين 34 21
الطور 38 25
شرم الشيخ 40 30
الغردقة 39 30
مرسى علم 39 27
الفيوم 39 24
بنى سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 26
قنا 43 27
الأقصر 44 27
أسوان 44 28
ادفو 44 29
أبوسمبل 43 29
الوادى الجديد 43 27
شلاتين 39 27
ابو رماد 38 26
حلايب 36 28
رأس حدربة 35 28


أما عن درجات الحرارة المتوقعة لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 39 30
المدينة 45 31
الرياض 44 33
المنامة 42 35
ابوظبى 42 35
الدوحة 43 36
الكويت 48 34
دمشق 39 18
بيروت 31 28
عمان 33 22
القدس 29 24
غزة 32 24
بغداد 47 32
مسقط 39 34
صنعاء 22 13
الخرطوم 33 25
طرابلس 30 23
تونس 34 23
الجزائر 30 22
الرباط 27 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى، على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 36 18
اسطنبول 30 23
اسلام اباد 31 24
نيودلهى 32 24
جاكرتا 32 24
بكين 28 23
كوالالمبور 35 25
طوكيو 34 25
اثينا 34 27
روما 33 22
باريس 29 18
مدريد 35 20
برلين 23 15
لندن 29 17
مونتريال 24 16
موسكو 24 16
نيويورك 30 19
واشنطن 33 21
نواكشوط 29 22
أديس أبابا 20 13

الأرصاد ثاني أيام عيد الأضحى عيد الأضحى درجات الحرارة طقس

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