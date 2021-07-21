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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هذه الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اعرفها

صدى البلد

يعتقد الكثير من المواطنين أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف فى استهلاك الكهرباء عند غلقها، ولكن عدم نزع الفيشة من المصدر؛ هو ما يؤدى إلى زيادة استهلاك وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

ويعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على زيادة وعي المواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك الكهرباء، ونشر الجهاز على صفحته الرسمية على فيس بوك بعض النصائح في هذا الأمر وهى ..

1- ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك

نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة

غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

3- الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف

4- الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة.

الكهرباء مرفق الكهرباء استهلاك الكهرباء الأجهزة الكهربائية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

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